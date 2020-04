Wir sind für Sie da!

Nach diesem Motto bietet der Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Brilon in Zeiten der Corona-Krise ausgeweitete Telefon-Sprechzeiten für den Arbeitsbereich Schuldner- und Insolvenzberatung, für ehrenamtliche Betreuer und zu den Themen Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung an.

brilon-totallokal: Montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr und zusätzlich donnerstags von 13.30 bis 16.00 Uhr stehen die Mitarbeiter telefonisch für Fragen und Anliegen zur Verfügung. Selbstverständlich kann eine Kontaktaufnahme auch per Mail erfolgen.

Im Bereich der Schuldnerberatung steht hierfür ebenfalls die Online-Beratung unter www.caritas.de zur Verfügung.

Solange keine Außensprechstunden stattfinden können, besteht für Klienten der Städte Medebach, Winterberg und Olsberg die Möglichkeit, Post für die Schuldnerberatung im örtlichen Rathaus in den Briefkasten zu werfen. Wichtig ist, dass die Unterlagen im Briefumschlag verpackt und deutlich mit der Aufschrift Schuldnerberatung gekennzeichnet sind. Die Post wird in regelmäßigen Abständen von den Mitarbeitern abgeholt. In Marsberg besteht die Möglichkeit den Briefkasten der Außenstelle des SkF Brilon, Hauptstraße 10, (Rechtsanwalt Ising) zu nutzen. Klienten mit Wohnsitz in Brilon nutzen bitte den Briefkasten der Hauptgeschäftsstelle im Steinweg 10.

Unser Angebot, die Post ortsnah einwerfen zu können, soll in keinem Fall die telefonische Beratung ersetzen. Um weiterhin professionelle Schuldnerberatung leisten zu können, ist der persönliche (telefonische) Kontakt zwingend erforderlich.

Kontaktdaten:

Telefon: 02961/96060

[email protected] (für Schuldnerberatung)

[email protected] (für Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung)

Quelle: Anna Tuss – Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Ortsverein Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon