Malwettbewerb für alle KNAXianer!

Tolle Preise zu gewinnen

brilon-totallokal: Zum Thema „Meine Lieblingsbeschäftigung, während ich zuhause bleiben muss“ lädt die Sparkasse Hochsauerland alle KNAXianer und die, die es noch werden möchten zu einem Malwettbewerb ein. Die Aktion startet sofort und endet am 30.April 2020.

Alle eingereichten Bilder werden unter Berücksichtigung der Datenschutzverordnung in einer Galerie zusammengestellt und im Blog, auf Facebook und Instagram veröffentlicht. Unter allen eingesendeten Bilden werden fünf tolle Preise verlost und jeder bekommt ein kleines Dankeschön. Die Preise werden direkt per Post an den/die Gewinner/in geschickt.

Die gemalten Bilder können per Mail an [email protected] oder per Post an Sparkasse Hochsauerland, Anne Nübold, Am Markt 4, 59929 Brilon gesendet werden.

Quelle: Anne Nübold – Sparkasse Hochsauerland

