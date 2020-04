Termin zur Blutspende in Alme vereinbaren

DRK Blutspendedienst bietet mit Terminreservierungen ein Mittel gegen die Warteschlangen an

Dienstag, 28. April 2020 von 17:00 bis 20:00 Uhr Gemeindehalle Alme Graf von Spee Straße

brilon-totallokal: Über die kostenlose DRK-Blutspende-App, die Website spenderservice.net, oder folgenden direkten Link können sich die BlutspenderInnen bis 24Stunden vorher ihre persönliche Wunsch-Spendezeit reservieren:

https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/Alme

Eine Blutspende ohne vorherige Terminreservierung wird am 28.April 2020 in der Gemeindehalle Alme nicht oder nur im Ausnahmefall und dann mit längerer Wartezeit möglich sein.

Aufgrund der sehr dynamischen Lage ist es bei den DRK Blutspendeterminen der letzten Wochen zu vielen kurzfristigen Änderungen, einigen Terminausfällen und nicht zuletzt durch die Sicherheitsabstände zu langen Warteschlangen gekommen. Die Wartezeiten an den einzelnen Stationen einer Blutspende waren ein Dauerthema unter den Rückmeldungen. Nach verschiedenen Lösungsansätzen bietet der DRK Blutspendedienst nun mit dem Terminreservierungssystem zunächst auf den Termin in Brilon Alme begrenzt eine neue Möglichkeit, um den Terminablauf für die SpenderInnen deutlich zu verbessern.

Die SpenderInnen wurden in den letzten Tagen erneut angeschrieben und haben eine Postkarte mit den Zugangsdaten erhalten, um sich eine Wunsch-Spendezeit zu reservieren. Damit wird der DRK Blutspendedienst auch den Anforderungen an die erhöhten Sicherheits- und Hygieneanforderungen in Zeiten des Coronavirus gerecht. Lange Warteschlangen werden vermieden und die Sicherheit für jeden einzelnen Spender erhöht sich deutlich.

Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren; Neuspender bis zum 68. Geburtstag. Zur Blutspende muss immer ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden. Männer dürfen sechs Mal und Frauen vier Mal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Zwischen zwei Blutspenden müssen 56 Tage liegen. Für alle, die mehr über die Blutspendetermine in Wohnortnähe erfahren wollen, hat der DRK-Blutspendedienst West im Spender-Service-Center eine kostenlose Hotline geschaltet. Unter 0800 -11 949 11 werden montags bis freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr alle Fragen beantwortet.

Quelle: Stephan Jorewitz – DRK-Blutspendedienst West gGmbH

