Maifeiertag: Olsberger Wochenmarkt findet bereits am Donnerstag statt

Marktbesucherinnen und -besucher sollen die Hygiene und Umgangsregeln beachten

brilon-totallokal: Der Olsberger Wochenmarkt findet – in Abstimmung mit den Marktbeschickern und auch unter Berücksichtigung der aktuellen Erlasse des Landes NRW – wegen des Maifeiertages bereits am Donnerstag, 30. April, statt. Die Stadt Olsberg bittet alle Marktbesucherinnen und -besucher, die aktuell empfohlenen Regeln zum Umgang in der Öffentlichkeit und zur Hygiene auch weiterhin zu beachten.

Quelle: Jörg Fröhling – Stadt Olsberg

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon