REGIONALE 2025: In der Ausbildung digitales Arbeiten und vernetztes Denken lernen

Azubis, Lehrkräfte und Unternehmen sollen vom Projekt “Digitales Berufsbildungsnetzwerk Sauerland” profitieren

brilon-totallokal: Das Projekt “Digitales Berufsbildungsnetzwerk Sauerland” will die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte für den Bereich der digitalen, industriellen Produktion qualitativ verbessern. Junge Menschen sollen bereits während der Ausbildung auf die vernetzte Arbeitswelt vorbereitet werden. Auch Lehrkräfte und Ausbilderinnen und Ausbilder sollen profitieren. Das Projekt ist nun mit dem ersten Stern bei der REGIONALE 2025 in Südwestfalen ausgezeichnet worden.

“Die Auszeichnung im Rahmen der REGIONALE 2025 unterstützt uns in den Bemühungen, die Vernetzung, die über alle Branchen und Berufe festzustellen ist, schon in der Ausbildung an den Berufskollegs voranzutreiben und methodisch und didaktisch neue Wege zu gehen, um im Hochsauerlandkreis zukunftsfähige Fachkräfte auszubilden”, sagte Franz-Josef Killing, Sprecher des Regionalen Beruflichen Bildungsnetzwerks (RBBN) im Hochsauerlandkreis.

Im RBBN arbeiten die fünf Berufskollegs im Hochsauerland ohnehin zusammen. Gemeinsam mit den Ausbildungsbetrieben streben sie nun in der REGIONALE 2025 an, nicht nur die Berufskollege technisch auszustatten und Räume für vernetztes Lernen und Lehren zu gestalten. Sondern es geht vor allen Dingen um didaktische und methodische Konzepte, die den Anforderungen und erforderlichen Kompetenzen der Industrie 4.0 gerecht werden. In diesem Zusammenhang wollen sich die Projektverantwortlichen auch um gemeinsame, aufeinander abgestimmte Aus- und Fortbildungen für Ausbilderinnen, Ausbilder und Lehrkräfte kümmern.

Das Projekt “Digitales Berufsbildungsnetzwerk Sauerland” sieht eine wissenschaftliche Begleitung vor, damit das erlangte Wissen und die erarbeiteten Konzepte der Wissensvermittlung auf weitere Bildungsgänge, Schularten, Kreise und Regionen übertragbar ist.

“Mit der Auszeichnung durch den ersten REGIONALE-Stern werden unsere Bemühungen um eine zeitgemäße, technische Ausstattung unserer Berufskollegs honoriert. Das zeigt uns, dass wir hier auf einem wichtigen und richtigen Weg sind”, sagte Dr. Karl Schneider, Landrat des Hochsauerlandkreises.

Die REGIONALE 2025 ist ein Strukturprogramm des Landes NRW. Südwestfalen hat sich erfolgreich beworben und wird nun bei Fördermitteln bevorzugt berücksichtigt. Im Rahmen der REGIONALE 2025 erhalten Projekte bis zu drei Sterne. Darüber beraten die Gremien der REGIONALE 2025, die mit Vertreterinnen und Vertretern aus ganz Südwestfalen und den unterschiedlichsten Organisationen besetzt sind. Der erste Stern wird für eine herausragende Idee vergeben, der zweite für ein tragfähiges Konzept. Beim dritten Stern sind Fördermittel sicher und das Projekt kann umgesetzt werden.

