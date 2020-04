Neue Perspektive für den Karrieretag an der FH

Jobmesse findet erstmals online statt – Bei Anruf Karriere

brilon-totallokal: Onlinestudium, Homeoffice, Homeschooling – 2020 entpuppt sich schon jetzt als ein Jahr mit Herausforderungen. Abstand halten, lautet das Gebot der Stunde – mit gravierenden Folgen für den Vorlesungsbetrieb, für das Arbeiten und für das Miteinander im Allgemeinen. Viele Veranstaltungen mussten abgesagt werden, so auch der Karrieretag am 29. April. Gerade wegen der außergewöhnlichen Umstände will das Orga-Team aber nicht komplett auf die Jobmesse verzichten. In 2020 gibt es den Karrieretag daher mit umfangreichem Programm über das ganze Jahr.

Der Karrieretag steht für das Ausloten von beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten. Als eine der größten Campus-Jobmessen mit mehr als 200 Unternehmensvertreter*innen sowie einem umfangreichen Beratungsangebot bietet der Karrieretag Gelegenheit, Kontakte zu knüpfen und Perspektiven zu entwickeln. So kommen jedes Jahr Studierende und Absolvent*innen aller Hochschulen, Schüler*innen und Professionals auf der Suche nach passenden Optionen für Ausbildung, Studium und Karriere.

In diesem Jahr ist alles anders. Ein völliger Verzicht kommt für das Team des Karrieretages aber nicht infrage. Sie haben die vergangenen Wochen mit Hochdruck daran gearbeitet, ein attraktives Alternativangebot online auf die Beine zu stellen. In ständigem Austausch mit ausstellenden Unternehmen, Kooperationspartnern und Mitarbeiter*innen der Hochschule sind neue Formate entstanden. Am kommenden Mittwoch, 29. April, beispielsweise, rufen Vertreter*innen von Unternehmen zum Messetalk an.

Wie die Anmeldung funktioniert, erfahren Interessierte unter http://bit.ly/careercalls. Außerdem gibt es eine ganze Reihe von Webinaren zu Themen wie „Marke-ICH & Gehaltsverhandlung“ oder zum Thema Bewerbungsschreiben und Tipps für das Vorstellungsgespräch. Die sozialen Netzwerke wie Facebook (Jobmesse.Karrieretag.Soest) und Instagram (karrieretag.soest) sind in dieser Zeit das Newsportal des Karrieretages. Hier finden auch Unternehmensvorstellungen statt und Hinweise zum Thema Bewerbung und Karriere.

Die Angebote werden stetig ergänzt und aktualisiert. Informationen über Teilnahmemöglichkeiten sind im Netz unter www.karrieretag-soest.de sowie in den o.g. Netzwerken zu finden.

Quelle: Sandra Pösentrup – FH Südwestfalen

