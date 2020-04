Eingeschränkte Öffnung der Stadtbibliothek ab Dienstag

Nach sechs Wochen Schließzeit öffnet die Stadtbibliothek Brilon am Dienstag, den 28. April 2020 wieder.

brilon-totallokal: Das Bibliotheksteam hat in den vergangenen Tagen alle Vorgaben des Landes zur Hygiene und zu Abstandsbestimmungen umgesetzt und freut sich darauf, einen wenn auch nur eingeschränkten Service anbieten zu können.

Dieser stützt sich auf zwei Säulen. Zum einen wird die Bibliothek zunächst mit folgenden reduzierten Zeiten öffnen: Dienstag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr und Samstag von 10 bis 12 Uhr.

Zum anderen bietet sie weiterhin den individuellen Abholservice von Medien an, der in den letzten drei Wochen sehr gut angenommen wurde. Kunden, die nur kontaktlos Medien ausleihen möchten oder die in den eingeschränkten Zeiten das Angebot der Bibliothek nicht nutzen können oder wollen, werden auch gerne Termine außerhalb der reduzierten Öffnungszeiten angeboten.

„Wir kommen nicht umhin, einige Regeln zur Nutzung der Bibliothek aufzustellen“, so Ute Hachmann, Leiterin der Stadtbibliothek Brilon. „So müssen sich die Kunden beim Betreten der Bibliothek registrieren und wir sind angehalten, die Anzahl der Kunden zu begrenzen.“ Der Aufenthalt in der Bibliothek dient während der Corona-Pandemie ausschließlich der Medienauswahl und der Ausleihe. Die Arbeitsplätze sind nicht zugänglich, die Nutzung des Internets ist nicht möglich. Es können keine Kopien angefertigt werden. Auch Führungen und Veranstaltungen finden nicht statt.

Zutritt hat jeder, der einen Bibliotheksausweis besitzt oder sich neu anmelden möchte. Die Ausleihe von Medien erfolgt aus Hygienegründen ausschließlich an der Theke im Eingangsbereich. Die Rückgabe der Medien erfolgt entweder über den Rückgabekasten vor der Bibliothek oder auf im Eingangsbereich bereitgestellte Buchwagen. Aus Hygienegründen werden die Medien erst einige Tage später zurückgebucht. Alle Medien haben einheitliche Leihfristen, die Medien können für 8 Wochen ausgeliehen werden. Der Zahlungsverkehr sollte möglichst kontaktlos erfolgen.

Detaillierte Informationen zur Wiederöffnung der Bibliothek unter www.stadtbibliothek-brilon.de.

