Feuer und Eis bei Plückers Hoff

Bratwürstchen oder Speiseeis zum Mitnehmen

brilon-totallokal: Plückers Eisdiele in Warstein öffnet am 1. Mai: Am Seiteneingang der Gaststätte steht ab dem Maifeiertag eine neue Eistheke. Und zur Eröffnung werden auch frische Würstchen über Holzkohle gegrillt. Wurst und Eis gibt‘s am Freitag von 11 bis 18 Uhr.

Plückers Hoff erweitert Angebot: Das Team von Plückers hat eine Eistheke im Außenbereich der Gaststätte installiert. Für alle Liebhaber der süßen Erfrischung eröffnet Plückers Eisdiele am 1. Mai mit vielen verschiedenen Eissorten. Am Freitag wird von 11 bis 18 Uhr Eis im Becher zum Mitnehmen serviert. Neben Klassikern, wie Vanille, Schokolade und Fruchteis, werden auch besondere Varianten, wie Birne-Karamell oder Raffaelino, angeboten. Die Öffnungszeiten der Eisdiele ab 1. Mai sind Mittwoch bis Samstag 14 bis 18 Uhr und sonntags 13 bis 18 Uhr (für den Außer-Haus-Verkauf).

Am Freitag wird auch angegrillt. Von 11 bis 18 Uhr gibt‘s frische Würstchen vom Holzkohlegrill. Da ist für jeden etwas dabei: Grillfans können zwischen zwei Bratwürstchen im Sauerteigbrötchen (wahlweise mit Spitzkohlsalat) und Chorizo Bratwürstchen im Weizenbrötchen und Currywurst mit Pommes wählen. Dazu gibt es Warsteiner aus der Dose, Softdrinks, Kaffee oder Cappuccino.

Da der Gastronomiebetrieb außerhalb der Stadt und mitten im Grünen liegt, gibt es ausreichend Parkmöglichkeiten und das Einhalten des Mindestabstands zu anderen Kunden ist kein Problem. Die Einhaltung wird durch Markierungen auf dem Boden unterstützt. Der Verkauf findet natürlich nur außerhalb der Räumlichkeiten und ausschließlich zum Mitnehmen statt. Das Verzehren der Speisen und Getränke ist in einem Umkreis von 50 Metern um die Gaststätte nicht erlaubt. Das Warsteiner Umland lädt zum Spazierengehen ein und die Speisen können auch verpackt mit nach Hause genommen werden.

Wenn in Zukunft Plückers Hoff wieder „normal“ geöffnet ist, gibt‘s in Plückers Eisdiele von dienstags bis sonntags excellentes Speiseeis, leckere Eisbecher und Spezialitäten wie zum Beispiel Eis in Bubble-Waffeln – natürlich wieder zum Verzehr auf der Sonnenterrasse.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

