POL-HSK: Einbrüche im HSK

Einbruchsversuch in Marsberg

brilon-totallokal: Marsberg: Ohne Erfolg versuchten unbekannte Täter in die Turnhalle der Grundschule in Giershagen einzubrechen. Die Täter beschädigten die Eingangstür durch mehrere Hebelversuche. Die Tatzeit liegt zwischen dem 23. und 27. April. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Marsberg unter 02992 – 90 200 3711 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon