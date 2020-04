Arbeiten am Markt vor Abschluss – Sperrung für Autoverkehr

Es geht voran mit der Umgestaltung des Olsberger Marktes

brilon-totallokal: Die Arbeiten am unmittelbaren Bereich des Marktplatzes stehen vor ihrer abschließenden Phase. Deshalb muss der Markt ab Montag, 4. Mai, für den Autoverkehr gesperrt werden. Auch die Anbindung der Rutsche in die Straße Markt ist dann gesperrt. Eine Ausfahrt in den Kreisverkehr Markt ist ebenfalls nicht möglich. Die Stadt Olsberg bittet die Anlieger der benachbarten Wohngebiete darum, für den Weg in die Olsberger Innenstadt auf andere innerstädtische Straßen auszuweichen. Die Bewohner des Wohngebietes Unterm Olsberg können u.a. die Heidfeldstraße nutzen, um zur Carlsaue-Straße zu gelangen.

Die Arbeiten am Marktplatz werden voraussichtlich etwa zwei Wochen dauern. Die Geschäfte bleiben – wie in den vergangenen Wochen auch – stets fußläufig erreichbar. Auch die Parkplätze im Umfeld des Marktes stehen weiter zur Verfügung.

Quelle: Jörg Fröhling – Stadt Olsberg

