Corona-Virus: 440 Genesene, 117 Erkrankte, 10 stationär

Hinweise der Vergabestelle

brilon-totallokal: Am Mittwoch, 29. April, 9 Uhr, gab es im Hochsauerlandkreis 440 Genesene, 117 Erkrankte sowie 15 Tote in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Von den Erkrankten werden zehn stationär behandelt (zwei intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 572.

Die Vergabestelle des Hochsauerlandkreises bittet alle Bieter, die an Submissionsterminen teilnehmen wollen, sich bis einen Tag vor der Submission telefonisch oder per Mail bei der Vergabestelle zu melden. Hintergrund sind die wegen der Corona-Pandemie erforderlichen Schutzmaßnahmen. Die Vergabestelle kümmert sich anhand der angemeldeten Teilnehmer um eine entsprechend große Räumlichkeit, damit alle Teilnehmer den notwendigen Sicherheitsabstand zu anderen Personen einhalten können.

Am Submissionstermin melden sich die Teilnehmer bitte am Haupteingang des Kreishauses. Sie werden dann von einem Mitarbeiter der Vergabestelle abgeholt und zu dem für die Submission reservierten Raum geführt. Sofern die Teilnehmer Atemschutzmasken tragen möchten, müssen diese selbst mitgebracht werden. Die Vergabestelle hält keine Schutzmasken für Besucher vor. Anmeldungen für die Submissionstermine sind möglich unter Telefon 0291/94-1495 oder 94-1385 bzw. per Mail an [email protected].

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

