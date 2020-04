IHKs starten Datenbank „ProtectX“

Masken, Desinfektionsmittel und mehr

brilon-totallokal: Masken, Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel: Immer mehr Unternehmen stellen ihre Produktion um oder handeln mit diesen Produkten. Damit potenzielle Nachfrager aus allen Bereichen wie Handel, Gastronomie, Dienstleistung und Schulen unkompliziert mit den Bezugsquellen in Kontakt treten können, hat die IHK Nord Westfalen zusammen mit der Bezirksregierung Münster eine neue Datenbank „ProtectX“ entwickelt.

Die Industrie- und Handelskammer Arnsberg unterstützt diese Plattform, wie auch alle anderen IHKs in NRW. Die Webseite hat die Adresse https://protectx.online. „Wir möchten, dass sich möglichst viele Anbieter in die Datenbank eintragen, um Angebot und Nachfrage unkompliziert und schnell zusammen zu bringen“, betont Stefan Severin, Leiter der Kommunikation in der IHK Arnsberg. Über das landesweite IHK-Netz sollen Lieferanten und Hersteller aus allen Regionen NRWs in die Datenbank einfließen. „Je mehr Betriebe dabei sind, desto größer ist der Wert der Beschaffungsplattform“, so Severin. Auch Herstellern und Lieferanten von Materialien für die Produktion von Schutzausrüstung steht die Plattform offen. Wichtig sei, mehr Transparenz zu schaffen. Immer wieder werde von Schwierigkeiten berichtet, an die benötigten Produkte zu kommen. Gleichzeitig gebe es Hinweise, dass vorhandene Bestände nicht genutzt würden.

Quelle: Thomas Becker – IHK Arnsberg, Hellweg-Sauerland

