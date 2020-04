Verbundstudium: Studieren überall und jederzeit

Lernen von zu Hause aus – 21 berufsbegleitende Studiengänge an der Fachhochschule Südwestfalen / Online-Infoveranstaltung am 6. Mai

brilon-totallokal: Das Corona-Virus stellt den Vorlesungsbetrieb an Hochschulen auf den Kopf. Studieren ja, aber kontaktlos. Bis auf Weiteres also keine Präsenzveranstaltungen mehr, alles läuft digital. Das erfordert Flexibilität – technisch und kognitiv. Studienangebote, die bereits auf langjährige Erfahrung mit Onlineformaten und Lernen zu Hause zurückgreifen können, bieten sich derzeit besonders an. Die berufsbegleitenden Verbundstudiengänge der Fachhochschule Südwestfalen basieren klassisch auf einem Selbstlernanteil von 70 Prozent und zählen damit zu den Studienmodellen der Stunde.

Die Fachhochschule Südwestfalen bietet insgesamt zehn Verbundstudiengänge mit Bachelorabschluss und elf Verbundstudiengänge mit Masterabschluss an. Am Standort Meschede kann ein Masterabschluss in Data Science, Maschinenbau und Management für Ingenieur- und Naturwissenschaften erworben werden.

Für den berufsbegleitenden Masterstudiengang Data Science bietet die Hochschule am 6. Mai von 16:30 bis 18:30 Uhr eine Online-Infoveranstaltung über das Videokonferenzsystem Zoom an (Anmeldung: [email protected]).

Charakteristisch für die Studiengänge im Rahmen des Verbundstudiums der nordrhein-westfälischen Fachhochschulen ist die Berufsverträglichkeit. Das Institut für Verbundstudien (IfV NRW) ist eine gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung und die zentrale Koordinationsstelle für die Verbundstudienangebote. Allen Studiengängen dieses Modells ist gemein, dass sich Selbststudien- und Präsenzphasen abwechseln und Studieninhalte eng mit der beruflichen Praxis verknüpft sind. Damit ermöglicht sie Berufstätigen und Auszubildenden, aber auch Personen in Elternzeit praxisnah, wohnortunabhängig und kostengünstig einen staatlichen akademischen Hochschulabschluss zu erwerben und sich karrieremäßig weiterzuentwickeln.

Präsenzzeiten, in denen sich Studierende und Lehrende bisher alle zwei Wochen samstags im Hörsaal getroffen haben, finden nun entsprechend online statt. Studieninhalte werden digital über Videokonferenzen, Videos, Studienbriefe, Webinare oder Reader vermittelt. Die Betreuung und Beratung der Studierenden erfolgt online über die Lehr- und Kommunikationsplattform Moodle.

Die Online-Bewerbung um einen Studienplatz in Meschede und an den anderen Standorten startet in diesem Jahr Anfang Juni. Voraussichtlich bis zum 15. Juli nimmt die Hochschule Bewerbungen für das Wintersemester 2020/2021 entgegen. Ausführliche Informationen zu allen berufsbegleitenden Verbundstudiengängen sind zu finden www.fh-swf.de.

