brilon-totallokal: Eigentlich sollten Ende März an der Fachhochschule Südwestfalen Prüfungen stattfinden, zwei Wochen lang Klausuren. Doch die Corona-Epidemie und der landesweite Lockdown kamen dazwischen, für tausende Studierende fielen die Prüfungen aus. Nun können sie teilweise ihre Prüfungen nachholen: zum Beispiel online, als mündliche Prüfung per Videokonferenz.

Lisa Pütz ist eine der ersten, die von der Gelegenheit Gebrauch machten. Auf das Angebot ihrer Dozentin Prof. Dr. Monika Reimpell hin änderte sie freiwillig die eigentlich anstehende Klausur in eine mündliche Prüfung per Videokonferenz. Vor Erst- und Zweitprüferin musste sie rund 40 Minuten lang Fragen zur Entscheidungstheorie beantworten und eine mathematische Aufgabe lösen.

„Zu Beginn war ich angespannter, als ich es sonst vor Prüfungen bin“, erzählt Lisa Pütz. Ihr fehlten eigene Erfahrungen mit dieser Prüfungsform und auch für ihre Kommiliton*innen war alles neu. „Ich war aber froh über diese Alternative, um nicht die ganze Prüfungslast mit ins nächste Semester zu nehmen.“ Um unerlaubte Hilfe bei der Prüfung auszuschließen, musste die Masterstudentin ein abgeschlossenes Zimmer nachweisen, per Rundschwenk mit der Laptop-Kamera. Nicht so einfach, da sie sich ihr Homeoffice mit ihrem Lebensgefährten teilt. So wurde für die Dauer der Prüfung das Büro ihrer Mutter zum Prüfungsraum.

Lisa Pütz hatte sich auf die Klausur sorgfältig vorbereitet, stand gut im Lernstoff. Dieser Umstand und die Möglichkeit, die Reaktionen ihrer Prüferinnen zu sehen, haben die Situation für sie angenehmer gemacht. Letztlich lief die Prüfung gut, die Studentin ist mit ihrer Note zufrieden. „In der Klausur wäre nichts besseres oder schlechteres herausgekommen“, glaubt Pütz. „Es wäre schön für uns Studierende, wenn wir in mehreren Fächern zeitnah alternative Prüfungsformen bekommen könnten.“

Den Rahmen dafür bietet seit dem 15. April die Corona-Epidemie-Hochschulverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen. Diese gestattet es den Rektoraten von Hochschulen, Prüfungsformen abzuändern und Online-Prüfungen anzubieten. In der Fachhochschule Südwestfalen arbeiten die Fachbereiche entsprechende Angebote aus. Statt in mündliche Prüfungen können Klausuren beispielsweise auch in Hausarbeiten umgewandelt werden. Für die Prüfer*innen ist dies zusätzlicher Aufwand und nicht immer möglich. „Aber wir versuchen den Studierenden einen möglichst normalen Studienverlauf und mehr Planungssicherheit zu ermöglichen“, so Prüferin Prof. Dr. Reimpell.

