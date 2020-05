Hochsauerlandkreis unterstützt Jugendarbeit in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle und Brilon-Wald

3.500 € finanzielle Unterstützung für die Jugendarbeit !

brilon-totallokal: Auch in diesem Jahr wird die Jugendarbeit in Gudenhagen-Petersborn-Pulvermühle und Brilon-Wald vom Hochsauerlandkreis finanziell unterstützt. Die Teil-Offene-Türen (TOT) in den beiden Dörfern erhalten für ihre Jugendarbeit je 3.500 € finanzielle Unterstützung. Auf Initiative des Kreisjugendhilfeausschussvorsitzenden Wolfgang Diekmann (CDU) wurde im Jahre 2003 der Jugendraum in Gudenhagen und 2009 der Jugendraum in Brilon-Wald vom Hochsauerlandkreis als Teil offene Tür anerkannt und wird seitdem vom HSK finanziell gefördert. Beide Jugendräume sind wichtige Anlaufstellen für die Jugendlichen in den Dörfern und stehen allen jungen Menschen zur Verfügung. Mit diesem Geld können auch weitere Betätigungen unterstützt werden, wie z. B. Jugendfreizeitmaßnahmen. „Ich hoffe, dass diese Aktivitäten so schnell wie möglich wieder stattfinden können“, so das Petersborner Kreistagsmitglied Diekmann.

Bild: Kreisjugendhilfeausschussvorsitzender Wolfgang Diekmann

Bericht: CDU / Bild: Ulrich Trommer

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon