Mountainbike-Saison des Skiclub Olsberg e.V.

Auch für die Mountainbiker des Skiclub-Olsberg e.V. hieß es zum regulären Saisonstart im April “Geduld haben”, bis ein Wiedersehen bei den gemeinsamen Biketouren möglich wird.

brilon-totallokal: Fachwartin und Tourguides haben den MTB-Kalender 2020 wie gewohnt geplant. Per Homepage und Mailverteiler wird schließlich über den tatsächlichen Startzeitpunkt informiert!

Spätestens dann heißt es für die Biker wieder: „Schluss mit Sofa, rauf aufs Bike“!

Im Tourenangebot finden Interessierte in diesem Jahr an den Samstagen die beliebten Mottotouren und die Cappuccinotouren (für Anfänger und Wiedereinsteiger ohne e-Antrieb) wieder. Hinzu kommt die Feierabendrunde an jedem Mittwoch. Für Familien bzw. Kids ist in diesem Jahr die vierte Auflage der Bildersuchfahrt, so wie auch eine Kids -Tour und die Anmeldung eines Jugendteams zum Langenbergmarathon angedacht.

Genauere Infos zu all diesen Veranstaltungen finden sich auf der Homepage des www.skiclub-olsberg.de oder bei der Mountainbikewartin unter [email protected].

„Wir wünschen allen Bikern, auch unter diesen ungewohnten Bedingungen, eine gute und unfallfreie Saison. Haltet Abstand und bleibt gesund!„ Bis dahin, ein herzliches „ Rad ab“.

