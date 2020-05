Waldbrand in Rixen

Blitz löst vermutlich Waldbrand aus

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon wurde am Sonntagabend um 18.50 Uhr zu einer Rauchentwicklung nach Rixen alarmiert. In einem Waldstück am Woltenberg waren rund 20 qm Wald in Brand geraten. Das Feuer ging von einem umgestürzten Baum aus, der vermutlich durch einen Blitz getroffen wurde.

Nachdem eine 120 m lange Schlauchleitung verlegt wurde, konnte der Brand schnell gelöscht werden. 34 Einsatzkräfte der Löschgruppen Rixen, Scharfenberg und Altenbüren sowie das Tanklöschfahrzeug aus Brilon waren rund eine Stunde im Einsatz.

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

