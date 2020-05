Katze vom Baum gerettet

Katze aus 6 Meter Höhe von einem Baum gerettet

brilon-totallokal: Die Feuerwehr Brilon hat am Montagabend im Schmelterfeld eine Katze von einem Baum gerettet. Ein Anwohner hatte gegen 18.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die Katze saß bereits den ganzen Tag in rund 6 m Höhe auf einem Baum und traute sich offenbar nicht herunter. Erste Versuche der Feuerwehr, sie über die Drehleiter mit leckerem Fisch in eine Transportbox zu locken, schlugen fehl.

Erst als die Besitzerin selbst mit dem Korb der Drehleiter nach oben fuhr, konnte sie das verängstigte Tier mit weiterem Leckerli zu sich rufen. Mit einem beherzten Griff wurde die Katze aus der misslichen Lage befreit und sicher wieder auf den Boden gebracht. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet

Quelle: Marcus Bange – Freiwillige Feuerwehr der Stadt Brilon

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon