VHS-Webinar mit Marina Weisband

Bildung im Kontext von Digitalisierung und Demokratie

brilon-totallokal: Die aktuelle Corona-Situation hat maßgeblich dazu beigetragen, dass sich innerhalb der letzten Wochen große Teile der Bildungslandschaft schnell und möglichst unkompliziert auf digitale Angebote umstellen mussten.

Trotzdem ist Digitalisierung ein Thema, das schon seit Jahren fester Bestandteil des Bildungssystems ist, bislang jedoch teilweise nur lückenhaft oder zögerlich ein- und umgesetzt wurde. Woran liegt das? Wie können gut funktionierende digitale Bildungsprojekte aussehen? Wie stellt man sicher, dass möglichst viele Menschen Teilhabe an der digitalen Entwicklung des Lernens erhalten und diese auch mitgestalten können?

In diesem Webinar der VHS Brilon-Marsberg-Olsberg gibt die bekannte Politikerin, Psychologin und Autorin Marina Weisband spannende Einblicke in die Theorie und Praxis digitaler Bildungsprojekte und zeigt auf, welche Entwicklungen sich – auch nach Corona – in Bildungseinrichtungen auf dem Weg zur Digitalisierung weiterhin vollziehen müssen.

Das Webinar ist kostenfrei und findet am Dienstag, den 12. Mai, ab 21:00 Uhr statt. Anmeldungen sind telefonisch unter 02961-6416 sowie online unter www.vhs-bmo.de möglich. Der Zugangslink wird den Teilnehmenden anschließend per Mail zugeschickt.

Quelle: Friederike Gretsch – Volkshochschule Brilon-Marsberg-Olsberg

