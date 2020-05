Ein Essen für die Belegschaft

Spende der Aktion „Frisch Gezapftes“ der Warsteiner Brauerei und Die Eventmanufaktur Risse & Rottke heute überreicht

brilon-totallokal: Frisch Gezapftes für den guten Zweck: In den letzten Wochen hat Die Eventmanufaktur Risse & Rottke mit Unterstützung der Brauerei frisches Warsteiner vom Fass an Haushalte in Warstein und Rüthen ausgeliefert. Vom Erlös der Aktion spendierten die Veranstalter der Belegschaft des Warsteiner Krankenhauses heute ein Mittagessen und kühle Getränke.

Strahlende Gesichter im Krankenhaus Maria Hilf: Für die Belegschaft des Warsteiner Krankenhauses gab es heute, als Dankeschön für ihren unermüdlichen Einsatz, ein leckeres Essen. Die Spende wurde ermöglicht durch die Aktion „Frisch Gezapftes für den guten Zweck“. Die Eventmanufaktur Risse & Rottke bot mit Unterstützung der Warsteiner Brauerei einen ganz besonderen Service an. Sie brachte allen Bierliebhabern in Warstein und Rüthen ihr frisch gezapftes Warsteiner Premium Pilsener bis nach Hause. Mehr als 1.750 Euro kamen dabei zusammen. Der Erlös wurde von der Brauerei auf 2.000 Euro aufgerundet und um einige Kästen kühles Warsteiner – natürlich alkoholfrei – ergänzt. „Über den Erfolg der Aktion freuen wir uns doppelt: Wir haben vielen Menschen mit einem frischen Warsteiner ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und mit unserer Spende auch noch der ganzen Krankenhausbelegschaft“, sagt Patrick Risse von Die Eventmanufaktur Risse & Rottke. Auch Klaus Wohlmeiner, Geschäftsführer des Krankenhauses, ist begeistert: „Wir freuen uns sehr über das Dankeschön-Essen – vor allem, weil die Spende indirekt auch von den Bürgern der umliegenden Orte kommt!“

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Quelle: Warsteiner Brauerei

