Frühpädagogik berufsbegleitend praxis- und anwendungsorientiert studieren

Infoveranstaltungen zu den Bachelor- und Masterverbundstudiengängen Frühpädagogik in diesem Jahr online

brilon-totallokal: An der Fachhochschule Südwestfalen in Soest können neben dem Beruf oder der Familienphase die Verbundstudiengänge Frühpädagogik studiert werden. Das Studienangebot richtet sich sowohl an Studieninteressierte mit als auch ohne einschlägige Vorkenntnisse. So bietet sich auch Fachfremden die Chance auf eine berufliche Neuorientierung. Im Bachelorstudiengang ist für staatlich anerkannte Erzieher*innen auf Antrag eine Einstufung in das 3. Fachsemester möglich. Da an der Fachhochschule aufgrund der durch Corona bedingten Situation bis auf Weiteres keine Präsenzveranstaltungen stattfinden, finden die Informationsveranstaltungen zu den Studiengängen in diesem Jahr erstmals online statt. Informationen zum jeweiligen Studiengang und zu den Besonderheiten des berufsbegleitenden Verbundstudiums erhalten Interessierte nach vorheriger Anmeldung im Rahmen einer Videokonferenz am Samstag, 23. Mai 2020 für den Bachelorstudiengang, ab 10 Uhr und für den Masterstudiengang ab 12 Uhr.

Forscher haben herausgefunden, dass die frühe Kindheit als Lebensphase entscheidenden Einfluss auf die weiteren Bildungswege von Kindern hat. Neuere Erkenntnisse zu frühkindlichen Lern- und Bildungsprozessen sowie ein massiv erhöhter Betreuungsbedarf haben den Aufgabenbereich von Erzieherinnen und Erziehern in Kindertageseinrichtungen stark beeinflusst. Um diesen komplexen Anforderungen gerecht werden zu können, eröffnet der Bachelorstudiengang Frühpädagogik an der Fachhochschule Südwestfalen den Studierenden eine akademische Ausbildung im Bereich Frühpädagogik, die sie den aktuellen Herausforderungen entsprechend für die Arbeit mit jungen Kindern weiterqualifiziert.

Der Bachelorstudiengang vermittelt auf der Basis elementardidaktischer und humanwissenschaftlicher Grundlagen Kenntnisse zur Entwicklungsförderung im frühen Kindesalter. Ergänzt werden die klassischen pädagogischen Inhalte dabei durch naturwissenschaftliche Themen. Neben der pädagogischen Qualifikation erwerben Studierende u.a. Kompetenzen im Bereich des Projekt-, Qualitäts- und Sozialmanagements. Im Anschluss an den Bachelorstudiengang haben die Studierenden zudem die Möglichkeit den berufsbegleitenden Masterstudiengang Frühpädagogik zu studieren.

Der Masterstudiengang basiert auf den drei inhaltlichen Säulen „Forschung und Transfer“, „Bildung und Erziehung“ sowie „Leitung und Management“. Inhaltlich geht es darin um die wissenschaftliche Vertiefung und Erweiterung der erlernten Kompetenzen aus den entsprechenden kindheitspädagogisch orientierten Bachelorstudiengängen in ausgewählten Bereichen. Der Studiengang richtet sich an Absolventen von kindheitspädagogisch orientierten Bachelorstudiengängen, die sich neben Beruf und/oder Familie zum Master of Arts weiterqualifizieren möchten und darüber hinaus eine höhere Führungsposition anstreben oder ausbauen wollen. Der Masterabschluss eröffnet zudem den Zugang zum höheren Dienst und zur Promotion.

Die Infoveranstaltungen finden online am Samstag, 23. Mai 2020, in der Zeit von 10.00 bis 11.30 Uhr für den Bachelor- und von 12.00 bis 13.30 Uhr für den Masterstudiengang statt. Für die Teilnahme ist eine Online-Anmeldung beim Institut für Verbundstudien NRW über den Link http://www.verbundstudium.de/informationen/termine erforderlich. Die Videokonferenzen werden über die Kommunikations-App „Zoom“ erfolgen. Die Zugangsdaten (Meeting-ID, Passwort) erhalten Interessierte nach Anmeldung. Weitere Informationen zu den Studiengängen sind online unter www.fh-swf.de oder www.verbundstudium.de erhältlich.

Quelle: Sandra Pösentrup – Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon