Zum „Danke“ sagen: Landwirte starten Staffelfahrt durchs Land

Landwirtschaftlicher Kreisverband unterstützt die Aktion

brilon-totallokal: Mit zwei Zielen ist ein farbenfroher Anhänger am Montag im Kreis Olpe zu einer Staffelfahrt quer durch Deutschland gestartet:

Die Landwirte möchten „Danke“ zu den Verbrauchern sagen, weil sie verstärkt regionale Produkte kaufen und gleichzeitig Spenden für „Ärzte ohne Grenzen“ einsammeln. Die Idee stammt von Milcherzeugern aus Lennestadt im Kreis Olpe. Am Mittwoch hat das auffällige Gefährt, am Haus der Landwirtschaft in Meschede Station gemacht. Kreisverbandsvorsitzender Josef Schreiber überreichte vor Ort eine Spende des Landwirtschaftlichen Kreisverbandes für die kreative Danke-Tour.

Organisiert wird die bundesweite Staffelfahrt über social-media-Kanäle der Gruppierung „Land schafft Verbindung“. Der Truck wird jeweils von einem anderen Landwirt übernommen und ca. 25 Kilometer weiter gebracht. Auf öffentlichen Plätzen soll er die Botschaft verbreiten. Spätestens Weihnachten wird er wieder im Sauerland zurück erwartet. In Kürze wird der Anhänger mit GPS-Technik ausgestattet, so dass die Teilnehmer seinen Weg verfolgen und auf einer Karte aufzeichnen können.

Foto: Staffelfahrer Friedrich Plassmann, Öffentlichkeitssprecher Markus Stratmann und Kreisverbandsvorsitzender vom Landwirtschaftlichen Kreisverband Hochsauerland (von links). Foto: WLV Meschede

Quelle: Barbara Kruse – Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband

