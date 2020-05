Briloner Borussen unterstützen „Briloner Helden des Alltags“

Die Vorsitzende des Fanclubs Briloner Borussen 05 e.V., Tina Schmücker, hat Bürgermeister Dr. Christof Bartsch einen Betrag von 1.909 € übergeben.

brilon-totallokal: „Wir wollen damit die Aktion ‚Briloner Helden des Alltags‘ unterstützen, mit der diejenigen gewürdigt werden, die in Brilon und den dazu gehörenden Dörfern für andere da sind, vor allem in der schwierigen Zeit, in der wir gerade leben,“ so Tina Schmücker. Auf Vorschläge aus der Bevölkerung werden mit dem Projekt Brilon-Gutscheine versendet, die ausschließlich bei Briloner Händlern, Gastronomen, Handwerkern und anderen Dienstleistern eingesetzt werden können. Tina Schmücker weiter: „Das von uns gespendete Geld bleibt also in der Stadt und hilft – zumindest ein bisschen – den Gewerbetreibenden, die von der Corona-Situation besonders betroffen sind.“

Bürgermeister Christof Bartsch freut sich über die Unterstützung: „Wir haben bereits viele Gutscheine versenden können und dank der Spender wie den Briloner Borussen kann es weitergehen.“

Der BVB-Fanclub möchte u.a. denjenigen ein Zeichen des Dankes zukommen lassen, die in Pflegeberufen arbeiten. Aber auch darüber hinaus können weiterhin Vorschläge gemacht werden. Ein Zweizeiler per Mail an [email protected] reicht. „Es gibt so viele ‚stille Heldinnen und Helden‘, die ein Zeichen der Wertschätzung verdient haben,“ so die Initiatoren aus Stadt und Fanclub gleichlautend.

