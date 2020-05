Parkplätze phasenweise nur eingeschränkt nutzbar

In der Stadt Olsberg starten in diesen Tagen Arbeiten zur Straßenunterhaltung.

brilon-totallokal: Zum Auftakt werden ab Montag, 11. Mai, in Bigge im Bereich des Gebäudes Hauptstraße 75, in dem unter anderem die Geschäfte Euronics Freisen, Sport Schettel sowie Rickert Küche & Bad untergebracht sind, Pflasterarbeiten erledigt. Diese Arbeiten dauern voraussichtlich zwei Wochen. Während dieser Zeit sind die Parkflächen am Gebäude phasenweiese nur eingeschränkt nutzbar. Die Stadt Olsberg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Über die weiteren Arbeiten zur Straßenunterhaltung wird die Stadtverwaltung Olsberg in den betroffenen Bereichen frühzeitig informieren.

