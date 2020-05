Kinofilme und Live-Auftritte in Warstein

Autokonzertkino auf dem Montgolfiade-Gelände startet am Freitag

brilon-totallokal: Drei Wochen Unterhaltung pur: In Warstein startet am kommenden Wochenende das Autokonzertkino von Die Eventmanufaktur Risse & Rottke in Kooperation mit der Warsteiner Brauerei auf dem Montgolfiade-Gelände. Dort wird eine große Leinwand für Kinofilme aufgestellt. Auch Live-Auftritte finden auf einer eigens dafür aufgebauten Bühne statt. Das Gelände bietet Platz für rund einhundert Autos.

Schluss mit Langeweile: Auf dem WIM-Gelände in Warstein entsteht eine Drive-in Arena. Veranstalter ist die Eventmanufaktur Risse & Rottke, unterstützt von der Warsteiner Brauerei, die auch das Gelände kostenfrei zur Verfügung stellt. Ab Freitag werden für drei Wochen mehrmals wöchentlich aktuelle Filme in Kooperation mit dem Universum Kino Soest gezeigt. Zudem gibt es eine Konzertbühne, auf der Live-Acts auftreten.

Da ist für jeden etwas dabei: Das Programm für dieses Wochenende steht schon fest. Am Freitag wird um 19:30 Uhr der Kinofilm „Die Känguru-Chroniken“ gezeigt. Danach kommt um 22:30 Uhr „Bad Boys for Life“. Samstag um 16:30 wird „Der König der Löwen“ gespielt, um 19:30 Uhr „Lindenberg! Mach dein Ding“ und in der Spätvorstellung um 22:45 Uhr läuft „Bloodshot“. Und auch die kleinen Gäste können sich auf beste Unterhaltung freuen. Der bekannte „der König der Kinderdisco“ Volker Rosin ist am Sonntag mit zwei Vorstellungen um 14:00 Uhr und 16:30 Uhr live auf der Bühne zu sehen und bringt mit seinen Kinderliedern gute Laune in jedes Auto. Danach läuft der Film „Jumanji 2: The next Level“ um 19:30 Uhr.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Die Eventmanufaktur Risse & Rottke dieses Projekt so kurzfristig umsetzen können. Wir alle vermissen öffentliches Leben und Normalität. Jetzt schaffen wir einen Ort, an dem die Besucher abschalten und die Zeit genießen können“, sagt Benjamin Payer von Warsteiner. Patrick Risse von Die Eventmanufaktur Risse und Rottke freut sich besonders für die kleinen Besucher: „Viele Kinder erleben die Situation als noch schwieriger und die Langeweile quälender als wir Erwachsene: Wir bieten den Familien die Möglichkeit, Ausflüge zu machen und tolle Live-Auftritte zu erleben.“

Weitere Live-Acts in den nächsten Wochen:

Mittwoch, 13. Mai: Kabarettist und Moderator Lutz von Rosenberg Lipinsky mit seinem Programm: „Wir werden alle Sterben!! Panik für Anfänger.“

Freitag, 15. Mai: Disco Night mit DJ Michi von Schaulust und dem national bekannten DJ Duo Dry&Bollinger

Samstag, 16.Mai: Feinste Livemusik mit der Top 40 Band „Livehaftig“ – bekannt von vielen Schützen und Stadtfesten der Region sowie der WIM

Mittwoch, 20.Mai: Rüdiger Hoffmann Live

Samstag, 23. Mai: Rüdiger Hoffmann Live – Zusatztermin

Sonntag, 24. Mai: Kinderliedermacher Herr H

Und natürlich gibt es viele weitere Kinofilme. Tickets sind ab sofort online unter www.rr-dem.de erhältlich. Gebucht wird pro Autostellplatz. Je Auto dürfen nach aktuellen Vorgaben höchstens zwei Erwachsene und zusätzlich Kinder aus dem eigenen Haushalt teilnehmen.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

Quelle: Warsteiner Brauerei

