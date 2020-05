Landkreistag NRW: Statement zu den Plänen für Kita-Öffnungen in NRW

NRW-Kreise befürworten stufenweise Öffnung der Kitas und der Tagespflege

brilon-totallokal: Der Landkreistag NRW begrüßt die enge und konstruktive Abstimmung des NRW-Familienministeriums mit den örtlichen Verantwortlichen im Vorfeld des geplanten Wiedereinstiegs in die Kindertagesbetreuung sowie in die Tagespflege. Die NRW-Kreise bewerten die stufenweise Öffnung positiv.

Statement von Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des Land-kreistags NRW, zu den am 08.05.2020 vorgestellten Plänen des NRW-Familienministers zur Wiederaufnahme des Betriebs der Kitas und der Tagespflege:

„Frühkindliche Bildung hat für die NRW-Kreise einen hohen Stellenwert. Wir wollen, dass die Kinder wieder ihre Kita und ihre Tagespflege besuchen können und Familien eine Perspektive bieten. Daher begrüßen wir, dass die Kitas und die Tagespflege in NRW nun stufenweise und unter Berücksichtigung des sozialen Kontextes starten sollen. Dabei werden die Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie die aktuellen Betreuungskapazitäten im Konzept berücksichtigt. Das sind wichtige Punkte, um das Infektionsrisiko für Kinder sowie Erzieherinnen und Erzieher sowie die Tagesmütter und -väter so gut wie möglich zu minimieren“, unterstreicht Klein und bewertet den vorangegangenen intensiven Abstimmungsprozess als positiv: „Das NRW-Familienministerium hat in enger Abstimmung mit den Trägern und weiteren Akteuren der frühkindlichen Bildung ein Konzept erarbeitet, das aus Sicht der kommunalen Praxis in der jetzigen Lage umsetzbar scheint. “

