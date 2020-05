Fachhochschule Südwestfalen informiert in Online-Veranstaltungen über Studium, Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren

brilon-totallokal: Die Fachhochschule Südwestfalen bietet ab dem 14. Mai Webinare für Studieninteressierte an. Diese sollen Orientierungshilfe bei der Studienwahl bieten. Themen sind Fragen zur Studienwahl, zu Zulassungsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren.

Aktuell sind die Hochschulen in Nordrhein-Westfalen geschlossen und können keine Veranstaltungen vor Ort anbieten. In den Online-Veranstaltungen informieren Studienberater*innen deshalb über allgemeine Themen rund ums Studium und die Studienangebote der Fachhochschule Südwestfalen. Die Webinare sind Live-Veranstaltungen. Es besteht die Möglichkeit, gezielte Fragen zu stellen.

Die Webinar-Reihe der Fachhochschule Südwestfalen startet am 14. Mai um 17 Uhr unter dem Titel „Studieren an der Fachhochschule Südwestfalen – Studienangebot, Voraussetzungen und Bewerbung“. Am 28. Mai folgt um 17 Uhr die Veranstaltung „Studieren, wie geht das? Kleines Hochschul-ABC und Orientierungshilfe für Studieninteressierte“. Weitere Webinare gibt es im Juni und Juli.

Die Webinare finden über die Software Zoom statt. Interessierte bekommen eine Einladung mit einem Link und Zugangsdaten per E-Mail zugeschickt. Teilnehmer*innen benötigen einen Computer mit Browser (unter Windows, MacOS oder Linux) sowie ein Mikrofon. Die Teilnahme ist auch mit einem Smartphone oder Tablet möglich. Vorab ist eine Anmeldung über die Webseite der Fachhochschule Südwestfalen erforderlich: www.fh-swf.de/cms/webinare

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon