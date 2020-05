FH Südwestfalen punktet im CHE-Ranking

Spitzenplatzierungen in zahlreichen Bewertungskriterien für Wirtschaftsingenieurwesen und andere Studiengänge

brilon-totallokal: Die Fachhochschule Südwestfalen punktet bei ihren Studierenden im am 5. Mai veröffentlichten CHE-Ranking. Vor allem der Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen am Standort Meschede platzierte sich in der bundesweiten Spitzengruppe. Auch die Studiengänge Wirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Wirtschaftspsychologie konnten überdurchschnittliche Bewertungen erreichen.

Als sehr gut benoteten die Studierenden die Studiensituation im Allgemeinen, die Betreuung durch Lehrende, die Unterstützung für das Auslandsstudium, die Räumlichkeiten, die Bibliotheksausstattung und die Ausstattung der Praktikumslabore. Positiv beurteilten sie zudem den Kontakt zur Berufspraxis und die Unterstützung am Studienanfang.

In diesem Jahr hat das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) die Fächer BWL, VWL, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsrecht, Soziale Arbeit, Jura und erstmals Wirtschaftspsychologie untersucht. Das Ranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden und mehr als 300 untersuchten Universitäten und Hochschulen für angewandte Wissenschaften / Fachhochschulen sowie Dualen Hochschulen und Berufsakademien der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum.

Das CHE Hochschulranking fragt die aktuell Studierenden nach ihren Studienbedingungen sowohl im Allgemeinen als auch zu konkreten Kriterien wie Betreuung, Unterstützung im Studium oder für ein Auslandsstudium, das Lehrangebot, die Studienorganisation oder die Prüfungen. Ebenso die Angebote zur Berufsorientierung, der Wissenschafts- oder Praxisbezug, die Räume, die Bibliotheksausstattung oder die IT-Infrastruktur werden von ihnen beurteilt. Darüber hinaus werden vom CHE Fakten zu Lehre und Forschung erhoben.

Alle Ergebnisse gibt es unter www.zeit.de/che-ranking

Quelle: Fachhochschule Südwestfalen

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon