Olsberg gestaltet Zukunft: Neugestaltung gut gelungen, Marktplatz / Kurpark Dr. Grüne fast fertig

Fast fertig, der NEUE Marktplatz / Kurpark Dr. Grüne in Olsberg. Wunderbar!

Etwas Geduld müssen die Verkehrsteilnehmer in Olsberg noch haben. „Es wird noch ein weile dauern” bis das Werk endgültig vollendet ist, aber schon jetzt ist zu erkennen, es wird wundschön! Es wird grün in Olsberg, eine zehn Meter hohe Eiche für den Marktplatz, Bäume im Kurpark und viele “NEUE” Anpflanzungen in der ganzen Stadt.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon