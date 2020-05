Special Olympics Hessen: Landesspiele 2021 in Darmstadt

Bürgermeister Rafael Reißer: „Ein wichtiges Zeichen für Inklusion im Sport weit über die Stadtgrenzen hinaus“

brilon-totallokal: Die dritten Landesspiele von Special Olympics Hessen finden vom 15. bis 17. Juni 2021 in Darmstadt statt. Oberbürgermeister Jochen Partsch, Bürgermeister und Sportdezernent Rafael Reißer und Christian Hastedt-Marckwardt, Vizepräsident von Special Olympics Hessen, haben dafür eine Vereinbarung unterzeichnet. Aufgrund der aktuellen Pandemie nicht persönlich, sondern auf postalischem Wege.

„Wir haben mit Darmstadt eine hervorragende Ausrichterstadt gefunden“, freut sich Christian Hastedt-Marckwardt. „Darmstadt ist ein engagierter Partner und wird alles möglich machen, damit diese inklusive Sportveranstaltung ein Erfolg wird.“

„Durch unser jährliches Spiel- und Sportfest, das ebenfalls einem inklusiven Konzept folgt, haben wir als Stadt bereits Erfahrung mit der Organisation und Durchführung solcher Großveranstaltungen“, erklärt Sportdezernent Rafael Reißer. „Seit vielen Jahren ist Special Olympics Hessen hier auch einer unserer Partner. Selbstverständlich werden die Landesspiele der Special Olympics Hessen einen anderen Charakter aufweisen, vor allem, weil sie mehrere Tage dauern werden. Aber wir freuen uns sehr auf die Aufgabe, eine so große inklusive Sportveranstaltung auszurichten. Die Landesspiele werden nicht nur in Darmstadt selbst, sondern über die Stadtgrenzen hinweg ein wichtiges Zeichen für die Inklusion im Sport setzen und als Veranstaltung auch ein Highlight in der dann laufenden Projektphase sein, in der wir uns als hessische Modellregion, gemeinsam mit dem Landkreis und dem Sportkreis Darmstadt-Dieburg zeigen werden“, so Reißer weiter.

„Darmstadt ist ideal, weil alle Wettbewerbe ganz nah beieinander stattfinden können. Außerdem ist es toll, dass wir mit den Kanu-Wettbewerben in der Innenstadt sind“, ergänzt Silke Malkus, die für den Sport zuständige Vizepräsidentin bei Special Olympics Hessen.

Im Bürgerpark und dem angrenzenden Nordbad werden sich 700 Athletinnen und Athleten in Sportarten wie Fußball, Leichtathletik, Schwimmen, Tischtennis oder Judo messen. Auch Rad wird gefahren. In der Innenstadt – auf dem Woog – finden die Kanuwettbewerbe statt. Dort und beim Laufen treten die Athletinnen und Athleten bei den Unified Sports® Wettbewerben gemeinsam mit ihren Partnern – Sportlerinnen und Sportlern ohne Behinderung – an. Klettern wird für alle als Kennenlern-Sportart angeboten und beim wettbewerbsfreien Angebot, bei dem Türme aus Luftballons gebaut werden, man auf dem Seil balancieren kann oder mit dem Rollbrett einen Parcours absolviert, kann man testen, wie beweglich man ist. Menschen mit und ohne Behinderung machen damit an den drei Tagen vor, wie gut Inklusion im Sport funktioniert.

Neben den 700 Athletinnen und Athleten werden 350 freiwillige Helferinnen und Helfer in Darmstadt sein. Als Betreuer, bei den Wettbewerben, aber auch bei den Gesundheitsprogrammen von Special Olympics Healthy Athletes®. Diese nutzen das Zusammentreffen der Athletinnen und Athleten, um ihnen Herz-Checks, Zahnuntersuchungen oder Informationen zur gesunden Lebensweise anzubieten. Auch Vereine aus der Umgebung sind dabei, um sich darüber zu informieren, wie sie mehr inklusive Angebote aufbauen und sich dabei von Special Olympics Hessen unterstützen lassen können. Die Athletinnen und Athleten werden aus ganz Hessen nach Darmstadt kommen.

