Corona-Virus: 519 Genesene, 56 Erkrankte, 5 stationär

Aktuellen Erkranktenzahlen aus den Städten und Gemeinden

brilon-totallokal: Die Zahlen für den Hochsauerlandkreis lauten für Montag, 11. Mai, 9 Uhr, wie folgt: Aktuell stehen in der Statistik 519 Genesene und 56 Erkrankte sowie 17 Sterbefälle in Verbindung mit einer Corona-Infektion. Von den Erkrankten werden fünf Personen stationär behandelt (eine intensiv). Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt 592. Die 7-Tage-Iinzidenz pro 100.000 Einwohner liegt bei 3,08.

Hinweis: Die Zahlen für den Hochsauerlandkreis werden ab sofort nicht mehr an Wochenenden oder Feiertagen in einer Presse-Information oder in den Sozialen Medien veröffentlicht. Grund hierfür sind die stagnierenden Fallzahlen. Sollte es an diesen Tagen besondere Vorkommnisse geben, wird direkt umfassend informiert.

Quelle: Pressestelle Hochsauerlandkreis

