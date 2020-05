Delegiertenkonferenz der Sauerländer SPD

SPD Delegiertenkonferenz zur Aufstellung der Kreistagskandidaten

brilon-totallokal: Die Aufstellungskonferenz der Sauerländer SPD zur Kreistagswahl 2020 findet, unter erschwerten Bedingungen, am Freitag, den 15. Mai 2020 ab 18.00 Uhr in der Schützenhalle in Winterberg-Hildfeld statt.

„Die Einhaltung der hygienischen Standards infolge von Corona fordert eine Menge Mehraufwand im Vorfeld der Konferenz“, so der Geschäftsführer der HSKSPD Karsten Gerlach.

„Neben der Vorbereitung der Halle, bei der u.a. auf den Mindestabstand von 1,5m geachtet werden muss, wurden im Vorfeld Einweg-Mundschutzmasken für die Delegierten organisiert“, so Gerlach weiter, „mobile Spuckschutzwände im Bereich der Akkreditierung schützen Mitarbeiter und Delegierte, Desinfektionsmöglichkeiten beim Einlass und in den sanitären Anlagen mussten ebenfalls erst angeschafft werden.“

Im Mittelpunkt der Konferenz stehen die Wahl der Kreistagskandidaten und die Aufstellung der Reserveliste.

“Wir freuen uns unsere Konferenz im 800-jährigen Hildfeld auszurichten, wo eine engagierte SPD gemeinsam mit Landratskandidat Reinhard Brüggemann und Bürgermeisterkandidatin Anja Licher-Stahlschmidt den Startschuss für eine erfolgreiche Kommunal- und Kreistagswahl im ganzen Kreisgebiet geben will.”, so der Vorsitzende der HSKSPD, Dirk Wiese.

Quelle: Karsten Gerlach – SPD Unterbezirk Hochsauerlandkreis

