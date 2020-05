Lust auf Urlaub an der Ostsee?

Hier lässt sich weit mehr als nur „Meer“ entdecken

brilon-totallokal: Geht es um die Planung für den gelungenen Traumurlaub, muss man seine Gedanken definitiv nicht in die Ferne schweifen lassen. Absoluter Favorit innerhalb Deutschlands ist die Ostsee, denn hier kann die ganze Familie den schönsten aller Strandurlaube verleben.

Die Seeheilbäder an der Mecklenburgischen Ostseeküste sind für ihre kilometerlangen Strände, ihre beschaulichen Dörfer und die in Deutschland einzigartige Tier- und Pflanzenwelt bekannt. Zu den ältesten Bädern an der Ostseeküste zählt Graal-Müritz. Bereits 1877 entdeckte Dr. Carl von Mettenheimer, der Leibarzt des Mecklenburgischen Herzogs, die besonderen heilklimatischen Bedingungen, hervorgerufen durch das einzigartige Bioklima.

Seitdem zieht es anspruchsvolle Besucher nicht nur aufgrund der gesundheitsorientierten Angebote zur Rehabilitation, sondern auch zum Vital- oder Wellnessurlaub an den Ostseestrand. Ein Kuraufenthalt mit verschiedensten Angeboten, von Kneipp über Tai Chi bis hin zur Strandgymnastik, ist nicht alles, was die „Perle am Meer“ zu bieten hat. Schon von weitem kann man sie sehen: die 350 Meter lange Seebrücke. Sie ist Anziehungspunkt für jeden Graal-Müritz-Besucher. Von ihr aus sticht die MS Baltica in See und in den Abendstunden versuchen Angler hier ihr Glück. Ein jährliches Highlight im Juli ist das Seebrückenfest mit Feuerwerk, das an ihren Einweihungstag erinnert. Graal-Müritz war einst ein Fischerdorf.

Davon zeugen sehr schöne, restaurierte Fischerkaten, die sogenannten Büdner-Häuser mit ihren schilfgedeckten Dächern. Sehenswert ist auch der große Rhododendronpark mitten im Ort. Er gilt als einzigartig in Mecklenburg und ist einer der größten in Deutschland. Hier blühen auf 4,5 Hektar über 2.000 Azaleen- und Rhododendronstauden. Direkt an den Ortsteil Müritz-Ost grenzt das Naturschutzgebiet Müritz-Ribnitzer Großes Moor, ein renaturiertes, vollkommen intaktes Hochmoorgebiet, das seltene Pflanzen und Tiere beheimatet. Lust auf Urlaub an der Ostsee? Unter www.graal-mueritz.de lassen sich weitere Informationen und alle Angebote entdecken.

Bild: Schöner geht Urlaub nicht: Kilometerlange Strände laden zum Spazierengehen und gemütliche Strandkörbe zum Faulenzen ein.

Foto: epr/TuK GmbH Graal-Müritz

Quelle: Tourismus- und Kur GmbH

