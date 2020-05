Kinder, Vorsicht an der Bushaltestelle

Nicht am Bus über die Straße rennen!

brilon-totallokal: Der Bus ist zwar eines der sichersten Verkehrsmittel für Schülerinnen und Schüler. Dennoch werden in Deutschland jedes Jahr nahezu 5.000 Schulkinder beim Busfahren verletzt: entweder im Bus, beim Ein- und Aussteigen, beim Warten an der Haltestelle oder beim Überqueren der Fahrbahn, so die Zahlen der Gesetzlichen Unfallversicherung. Um Kinder als die schwächsten und unerfahrensten Verkehrsteilnehmer noch besser zu schützen, setzt DEKRA einen Schulungsbus ein, um anschaulich zu machen, worauf beim Busfahren geachtet werden muss.

Hier einige wichtige Hinweise:

Warten, bis der Bus abgefahren ist. Die wichtigste Regel rund um den Bus lautet: Nie vor oder hinter dem haltenden Bus über die Straße laufen. Ganz wichtig ist es, zu warten, bis der Bus abgefahren ist. Dann sieht man wirklich, ob die Fahrbahn frei ist und ohne Risiko überquert werden kann.

Rechtzeitig von zuhause losgehen. Damit gefährliche Situationen erst gar nicht entstehen, sollte man für den Weg zum Bus immer genug Zeit einplanen. Wer spät kommt, ist versucht, noch schnell über die Straße zu rennen, ohne auf den Verkehr zu achten. Viele bringen sich damit in Gefahr.

Ein Meter Abstand. An der Bushaltestelle ist Vorsicht angesagt. Hier darf nicht gerannt, getobt oder geschubst werden. Beim Warten zum Bordstein mindestens einen Meter Abstand halten. Busse schwenken beim Ein- und Ausfahren etwas aus und könnten Personen erfassen, die zu dicht am Rand stehen. Manche Haltestellen sind mit Absperrgittern abgesichert. Hier müssen auch Ungeduldige hinter dem Gitter warten, damit sie nicht zwischen Gitter und Bus eingeklemmt werden können.

Zuerst aussteigen lassen. Wenn der Bus hält, gilt: Erst aussteigen lassen, und danach erst einsteigen. So geht es schneller und sicherer. Auch drängeln ist nicht die feine Art. Dies führt leicht zum Stolpern oder sogar zum Sturz.

Im Bus gut festhalten. Wer im Bus keinen Sitzplatz ergattert, muss sich während der Fahrt immer gut festhalten. Schulranzen dürfen nicht im Gang abgestellt werden, sonst können sie leicht zur Stolperfalle werden.

