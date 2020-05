Lions Club Brilon-Marsberg spendet 500 € für die Aktion „Briloner Helden des Alltags“

Das Projekt „Briloner Helden des Alltags“ ehrt Menschen die unserem Gemeinwohl dienen

Brilon. 11.5.2020. Morgens um 7:30 Uhr trifft sich Bürgermeister Dr. Christoph Bartsch mit Joachim Richter und Tobias Borys vom Lions Club Brilon-Marsberg auf den Treppen des Rathauses, um einen Scheck in Höhe von 500 € unter Einhaltung der geltenden Abstandsregeln entgegenzunehmen. Ort und Art des Treffens sind ungewöhnlich, der Alltag aber auch. Die Coronapandemie hat vieles verändert.

Die 500 € sind für die Aktion „Briloner Helden des Alltags“ bestimmt. Hier werden Mitbürgerrinnen und Mitbürger der Stadt Brilon und der dazugehörigen Ortschaften geehrt, die sich durch ihr Engagement für die Gesellschaft und die Schwachen gerade in diesen Tagen auszeichnen. Es sind Bürgerinnen und Bürger, die häufig in der Stille und weitestgehend ungesehen ihren Dienst am Mitmenschen tun. Vorschläge für die Auszeichnung kann jeder unter der E-Mail-Adresse [email protected] mit einem Zweizeiler tätigen.

Joachim Richter, Activity-Beauftragter des Lions Clubs Brilon-Marsberg, war auf dieses Projekt aufmerksam geworden: „Die Einschränkungen, die die Coronakrise mit sich bringt, insbesondere das Kontaktverbot, erschweren es, geeignete Projekte zur Unterstützung zu finden. Hier können wir bestehende Strukturen nutzen. So haben wir bereits auch dem „Warenkorb“ der Caritas den gleichen Betrag gespendet.“

„Wir freuen uns sehr, bei den „Briloner Helden des Alltags“ helfen zu können, weil hier Menschen geehrt werden, die auf unterschiedlichste Arten unserem Gemeinwohl dienen. Genau das beinhaltet das Motto aller Lions Clubs der Welt: „We serve“ – Wir dienen. Es ist uns daher eine Freude, genau diesen Mitmenschen mit unserem Beitrag unsere Anerkennung aussprechen zu können“, so Tobias Borys, Präsident des Lions Clubs Brilon-Marsberg.

Bild: Das Foto zeigt von links nach rechts: Dr. Christof Bartsch (Bürgermeister der Stadt Brilon), Tobias Borys (Präsident Lions Club Brilon-Marsberg) und Joachim Richter (Activity-Beauftragter Lions Club Brilon-Marsberg)

Bildrechte Joachim Richter

Quelle: Lions Club Brilon-Marsberg

