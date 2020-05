Sensburg: Jetzt für den USA-Austausch 2021/2022 des Deutschen Bundestages bewerben

Mehr als 300 Stipendien für ein Austauschjahr in den USA

brilon-totallokal: Der Deutsche Bundestag vergibt im Rahmen des Parlamentarischen Patenschafts-Programms (PPP) im nächsten Programmjahr 2021/2022 voraussichtlich wieder mehr als 300 Stipendien für ein Austauschjahr in den USA. Dieses gemeinsame Programm von Deutschem Bundestag und amerikanischem Kongress besteht bereits seit über 30 Jahren. Ab sofort können sich Schülerinnen, Schüler sowie junge Berufstätige dafür bewerben.

Wie in den vorigen Programmjahren wird ein Großteil Stipendien an Schülerinnen und Schüler vergeben, die in den USA die High School besuchen werden. Ein kleinerer Teil geht erneut an junge Berufstätige, die ein College besuchen werden und anschließend ein Praktikum in einem amerikanischen Betrieb absolvieren werden. Das PPP-Stipendium umfasst die Reise-

und Programmkosten sowie notwendige Versicherungskosten. Die Stipendiaten leben in amerikanischen Gastfamilien und werden von erfahrenen Austauschorganisationen betreut, die seit vielen Jahren mit dem Deutschen Bundestag zusammenarbeiten. Dazu gehört auch die Durchführung des Auswahlverfahrens und die Vorbereitung vor der Ausreise in die USA.

Schülerinnen und Schüler müssen zum Zeitpunkt der Ausreise (31. Juli 2021) mindestens 15 und dürfen höchstens 17 Jahre alt sein.

Junge Berufstätige müssen bis zur Ausreise (31. Juli 2021) ihre Berufsausbildung abgeschlossen haben und dürfen zu diesem Zeitpunkt höchstens 24 Jahre alt sein.

Die Bewerbung für ein PPP-Stipendium ist ab sofort mit einer Bewerbungskarte möglich. Diese muss bis spätestens 11. September 2020 bei der für den Wahlkreis zuständigen Austauschorganisation eingegangen sein.

Weitere Informationen rund um das PPP gibt es auf www.patricksensburg.de.

Quelle: Prof. Patrick Sensburg MdB

