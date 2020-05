Abistudienforum am 20. Mai fällt aus

Das von der Berufsberatung der Arbeitsagentur Meschede und der Ausbildungsleitung der Kreisverwaltung für den 20. Mai geplante Abistudienforum „Duales Studium bei Behörden“ fällt aufgrund der Corona – Pandemie leider aus.

brilon-totallokal: Informationen zu den angebotenen Ausbildungen und dualen Studiengängen von Kommunalverwaltungen, Kreisverwaltung, Bezirksregierung, Justiz, Finanzverwaltung und Arbeitsagentur können auf den Homepages der Behörden abgerufen werden.

Ausbildungsinteressierte in diesem Bereich können sich sowohl an die Ausbildungsleitungen der Behörden, als auch an die Berufsberatung der Arbeitsagentur wenden: [email protected].

Quelle: Agentur für Arbeit Meschede-Soest

