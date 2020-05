Besser Lernen mit Hilfe von Humor

Humor und Lachen beeinflusst positiv das Lernen – das hat die Hirn- und Emotionsforschung in Untersuchungen bereits mehrfach festgestellt.

brilon-totallokal: Gedächtnis, Kreativität und soziale Kompetenzen werden dadurch gefördert. „Leichter Lernen mit Bewegung und Lachen“ lautet der Titel für ein Tagesseminar der Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen. In der Tagungsstätte Soest findet unter Leitung von Entspannungspädagogin Irene Urich am 27. Juni 2020 Spiele und Übungen statt, die leicht in den Alltag zu integrieren sind. Die Kosten betragen 79 Euro.

Information und Anmeldung bei: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V., Postfach 13 61, 59473 Soest, Telefon: 02921 371-204, e-Mail: [email protected], www.frauenhilfe-bildung.de

Quelle: Evangelische Frauenhilfe in Westfalen e.V

