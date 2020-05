IHK VERANSTALTUNGS- HINWEISE

Pivot-Tabellen für Alle – MS-Excel noch effizienter nutzen

brilon-totallokal: Für alle Anwender, die überwiegend mit importierten Daten in MS-Excel arbeiten und effiziente Auswertungen mit Pivot-Tabellen und Pivot-Charts erstellen möchten, bietet das IHK-Bildungsinstitut wieder ein Spezialtraining an.

Am 27.5. werden die Teilnehmer in die Welt von „Pivot-Tabellen“ eingeführt. Trainingsort ist das IHK-Bildungsinstitut in Soest.

Geeignet ist dieses Training für alle Interessenten, die Unternehmensdaten bündeln, Soll-Ist-Vergleiche durchführen, Listen auswerten, Übersichten erzeugen, Detailinformationen finden müssen und Ergebnisse visualisieren.

Weitere Infos zu allen IT-Trainings und entsprechende Anmeldeunterlagen erteilt das IHK-Bildungsinstitut (Ansprechpartnerin Nicole Schnitker), Lippertor 1, 59555 Lippstadt, Tel. 02941 9747546 oder unter [email protected] oder im Internet unter www.ihk-bildungsinstitut.de.

Achtung Lauschangriff! – 5 kostenlose Tools, die jeder kennen sollte

brilon-totallokal: Der Kunde bewertet, der (Ex-)Mitarbeiter zieht im Forum „vom Leder“ und was der Mitbewerber so macht, kriegt man sowieso häufig erst mit, wenn’s schon zu spät ist.

Das muss aber nicht sein! Nie zuvor war es leichter, Meinungen, Bewertungen, Empfehlungen, Kritik und vor allem auch Online-Aktivitäten der Mitbewerber zeitnah zu überwachen als heute. Im einstündigen Online-Webinar zeigt das IHK-Bildungsinstitut auf, wie Social Media Monitoring funktioniert. So heißt die Disziplin, die bei jeder Social Media Strategie am Anfang stehen sollte.

Eingeloggt wird sich am 27.5.2020. Anmeldungen unter www.ihk-bildungsinstiut.de oder direkt bei Carina Ostkamp, [email protected]

Quelle: Elisabeth Susewind – Industrie- und Handelskammer Arnsberg Hellweg-Sauerland

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon