Mit Abstand ein tolles Abenteuer

Löwenzahn-Geocaching in Naturparken

brilon-totallokal: Mit Abstand eine tolle Möglichkeit des Naturerlebens und ein ideales Ziel für einen Ausflug mit der Familie ist die Schatzsuche beim „Löwenzahn-Geocaching“ in Naturparken.

Gemeinsam mit der ZDF-Sendung Löwenzahn, die am kommenden Sonntag ihren 40 sten Geburtstag mit ganz besonderen Beiträgen und Angeboten feiert, lädt der Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN) Kinder und Jugendliche dazu ein, in Naturparken und Geoparks auf Schatzsuche zu gehen. Irgendwo im Wald oder auf der Wiese, zwischen Steinen und Sträuchern sind die „Löwenzahn-Caches“ versteckt. Wer den Schatz – einen Code aus Zahlen und Buchstaben – findet und an die Löwenzahn-Redaktion des ZDF sendet, erhält von dort eine kleine Überraschung zugeschickt.

„VDN und ZDF verbindet das Ziel,“ so VDN-Präsident Friedel Heuwinkel in seinen Geburtstagswünschen an die ZDF-Redaktion, „Familien und Kindern Lust darauf zu machen, raus in die Natur zu gehen und Abenteuer vor der eigenen Haustür zu erleben. Der VDN wird sich auch weiterhin für das „Löwenzahn-Geocaching“ stark machen, damit die Anzahl der „Löwenzahn-Caches“ in Naturparken und Geoparks noch weiter steigen wird.”

Seit 2009 kooperieren die ZDF-Kindersendung „Löwenzahn“ und der Verband Deutscher Naturparke e.V. (VDN) u.a. im Bereich Geocaching. Gemeinsam laden sie Kinder dazu ein, in Naturparken und Geoparks auf Schatzsuche zu gehen.

>> Hier finden Sie weitere Infos zum „Löwenzahn-Geocaching“ in Naturparken/Geoparks

>> Hier finden Sie weitere Infos zu den Naturparken in Deutschland

Bild: © C. Dick

Quelle: Verband Deutscher Naturparke e. V. (VDN)

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon