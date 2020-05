Patrick Sensburg, Vorsitzender der Europa-Union im Hochsauerlandkreis: Jetzt bei „Europa bei uns zuhause“ mitmachen

Bewerbungsfrist für „Europa bei uns zuhause“ ist verlängert worden

brilon-totallokal: Die überparteiliche Europa Union im Hochsauerlandkreis weist auf den Wettbewerb „Europa bei uns zuhause“ des Landes Nordrhein-Westfalen hin, bei dem in diesem Jahr insbesondere Projekte zur deutsch-niederländischen und deutsch-belgischen Zusammenarbeit gesucht werden. Die Bewerbungsfrist ist vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie bis zum 01. September 2020 verlängert worden.

„Der europäische Gedanke ist in der Krise mehr denn je gefragt. Gerade jetzt ist es wichtig, das europäische Engagement der Kommunen und der Zivilgesellschaft zu unterstützen. Ich würde mich daher freuen, wenn auch Projekte aus dem Hochsauerlandkreis an dem Wettbewerb teilnehmen würden. Sowohl in die Niederlande, als auch nach Belgien gibt es ja zahlreiche und oftmals auch langanhaltende Kontakte aus dem Sauerland“, so Patrick Sensburg.

Prämiert werden bei „Europa bei uns zuhause“ Projekte der europäischen Städtepartnerschaftsarbeit sowie der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Partnern in den Niederlanden und Belgien. Vor dem Hintergrund des Brexit werden in diesem Jahr auch ausdrücklich Projekte mit Partnern aus dem Vereinigten Königreich berücksichtigt. Kommunen und zivilgesellschaftliche Akteure aus Nordrhein-Westfalen sind dazu aufgerufen, sich beim Landeswettbewerb zu beteiligen.

Für innovative, vernetzende, beispielgebende, nachhaltige und öffentlichkeitswirksame Projekte und Veranstaltungen – auch im Rahmen eines digitalen Formates – können sich Projektträger im Rahmen des Wettbewerbs um eine nachträgliche Kostenerstattung von bis zu 5.000 Euro pro Projekt bewerben. Die Projekte können vom 1. November 2020 bis 31. Juli 2021 stattfinden.

Kurzinformation Europa-Union Deutschland: Die Europa-Union Deutschland ist die größte demokratisch organisierte und lokal verwurzelte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland. Mit ihren 17.000 Mitgliedern und 250 Kreisverbänden setzt sie sich seit 1946 für die europäische Einigung ein – unabhängig und überparteilich. Wie auch ihre Jugendorganisation, die Jungen Europäischen Föderalisten (JEF), ist die Europa-Union mit ihren Partnerverbänden europaweit vernetzt. www.europa-union.de

Quelle: Prof. Dr. Patrick Ernst Sensburg – Europa-Union Deutschland e.V.

