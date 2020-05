Sauerland Getränke spendet an Tafeln

Saft und Schoko-Drink im Wert von über 1.800 Euro gehen an die Tafeln in Warstein, Soest und Lippstadt

brilon-totallokal: Sachspende für Bedürftige: Der Getränkefachgroßhändler Sauerland Getränke unterstützt die Tafeln in Warstein, Soest und Lippstadt. Mit einer Lieferung von Saft- und Schoko-Getränken im Wert von über 1.800 Euro zaubert Sauerland Getränke den Organisatoren und Empfängern der Tafeln ein Lächeln ins Gesicht. „Wir sind begeistert von dieser süßen Sachspende. Besonders in der aktuellen Situation sind wir für jede Unterstützung dankbar“, sagt Maike Oesterhaus von der Soester Tafel. Auch Peter Georg Meyer, Geschäftsführer von Sauerland Getränke sagt: „Als Unternehmen der Region haben wir eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. Dass wir mit so einfachen Mitteln helfen können, freut uns sehr.“

Bild: Die Sachspende wird an der Soester Tafel angeliefert.

Warsteiner Gruppe Die Warsteiner Brauerei zählt zu den größten Privatbrauereien Deutschlands. Gegründet 1753, ist sie ein Familienunternehmen in neunter Generation. Die Warsteiner Gruppe umfasst die Herforder Brauerei, die Privatbrauerei Frankenheim, die Paderborner Brauerei sowie Anteile an der König Ludwig Schlossbrauerei. Mittlerweile vertreibt Warsteiner ihre Produkte aktiv in über 50 Ländern der Welt.

