100.000 Euro Spende für gemeinnützige Vereine und Organisationen

Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten eG setzt sich für Vereine in der Region ein

brilon-totallokal: die Corona-Pandemie führt zu weitreichenden Veränderungen in unserer Gesellschaft und bringt viele Menschen, Firmen und Unternehmer in existentielle Nöte. Aber auch gemeinnützige Vereine und Institutionen können davon betroffen sein. Die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten fühlt sich in diesen schwierigen Zeiten den Menschen in der Region ganz besonders verbunden und möchte den Vereinen und Institutionen aus den Volksbank Gewinnsparmitteln schnell und unbürokratisch mit Spendensummen von 500 bis 2500 Euro pro Verein helfen.

Vereine können sich bei der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten für eine Spende bewerben. Das Bewerbungsformular finden sie auf der Webseite unter: http://vb-event.de/SPENDE Mehr Informationen zu der Spendenaktion gibt hier: https://www.vb-bbs.de/wir-fuer-sie/aktuelles-regionales/banksache/solidaritaet-beginnt-vor-ort-.html

„Als Genossenschaftsbank IN der Region FÜR die Region möchten wir natürlich in dieser Zeit auch unseren Vereinen zur Seite stehen und diese finanziell unterstützen. Unser Dank gilt dabei aber besonders den vielen Kunden, die Gewinnsparlose erworben haben, denn ohne sie wäre das Projekt gar nicht möglich“, betont Vertriebsleiter Andreas Decker.

Denn die Mittel für die große Spende stammen alle aus den Reinerträgen des Gewinnsparens. Gewinnsparen, das ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen und ermöglicht nicht nur attraktive Gewinne, sondern tut Gutes hier vor Ort. 25 Prozent des Spieleinsatzes fließen in einen Topf, aus dem gemeinnützige Projekte und Institutionen in der Region gefördert werden. Mehr Informationen gibt es auf der Website der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten unter: https://www.vb-bbs.de/privatkunden/sparen-geldanlage/sparen/gewinnsparen.html

Bild: Andreas Decker, Vertriebsleiter der Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten, freut sich über die Spendenaktion für die Vereine.

Quelle: Edith Kunz – Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten

