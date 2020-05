Duales Studium: Kombination von Theorie und Praxis

Fachhochschule Südwestfalen stellt verschiedene Studienformen online vor

brilon-totallokal: Es gibt so viele unterschiedliche Formen des Dualen Studiums, da können Studieninteressierte schon mal den Überblick verlieren. Gemeinsam ist dualen Studiengängen, dass die Ausbildung in Hochschule und Betrieb stattfindet. So ergänzen sich Theorie und Praxis von Anfang an. Welche Vorzüge duale Studiengänge mit sich bringen und welche inhaltlichen Unterschiede es gibt, das erfahren Interessierte im Webinar „Duales Studium“ am Dienstag, 26. Mai 2020.

Für die verschiedenen Formen des „Dualen Studiums“ kursieren in der Hochschullandschaft zahlreiche verwandte Begriffe – für gleiche oder auch ganz unterschiedliche Inhalte. Denn auch Begriffe wie Verbundstudium, Kooperatives Modell, praxisintegriert, ausbildungsintegriert und mehr gehören in die Reihe des „Dualen Studiums“. Gemeinsam ist allen Formen die Kombination von Theorie und Praxis. Einige duale Studiengänge schließen mit zwei Abschlüssen ab.

Yvonne Fuchs, Koordinatorin des dualen Studiums am Standort Soest, will Interessierten im Rahmen eines Webinars zum Durchblick verhelfen. Sie wird den Begriff erklären, über die Voraussetzungen zur Aufnahme des Studiums sprechen, mögliche Fachrichtungen vorstellen, Beispiele für Kooperationen von Hochschule und Unternehmen bringen und vieles mehr. Das Online-Seminar bietet ebenfalls Hinweise und Tipps zur Studienaufnahme und bietet Raum für individuelle Fragen. So können Zuhörer*innen im Anschluss für sich entscheiden, ob die Studienform für sie geeignet ist.

Das „Webinar Duales Studium“ beginnt am Dienstag, 26. Mai, um 15 Uhr. Das Ende ist gegen 16.30 Uhr geplant. Interessierte melden sich online an unter https://bit.ly/dualwebinar.

Quelle: Sandra Pösentrup -Fachhochschule Südwestfalen

