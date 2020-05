POL-HSK: Gestürzt und verletzt

Wieder verletzt sich ein Motorradfahrer schwer

brilon-totallokal: Ein 29-jähriger Motorradfahrer aus Geseke ist am Sonntagnachmittag gegen 17.15 Uhr mit seinem Motorrad in einer Rechtskurve gestürzt. Durch den Sturz rutschte er mit dem Motorrad gegen die Leitplanke und verletzte sich schwer. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

