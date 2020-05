Autokino am Heimathafen startet Konzert- und Eventreihe

Highlights um Mai und Juni

brilon-totallokal: Seit 1. Mai finden täglich Filmvorführungen auf Deutschlands größter LED-Leinwand sowie an Sonntagen Gottesdienste im Autokino am Heimathafen statt. Jetzt kommen vor der Kulisse des Quax-Hangars eine ganze Reihe von Live-Events hinzu. Der Veranstalter Eventteam Wiegelmann hat hierfür mit Revolverheld, Oli P. oder Matze Knop einige namhafter Musiker und Entertainer ins Programm genommen.

„Das Autokino wurde sehr gut angenommen. Im Schnitt konnten wir bislang jeden Tag etwa 300 Fahrzeuge begrüßen. Aufgrund der sehr positiven Resonanz freuen wir uns, dem Publikum nun eine Reihe weiterer Live-Events zu präsentieren“, sagt Mark Wiegelmann, Organisator des Autokinos vom Eventteam Wiegelmann.

Der Veranstalter hat dafür ein vielfältiges Programm für Jung und Alt aufgestellt. Los geht es am 22. Mai mit „E!vis – The King is back“. Der Elvis Presley-Imitator Carsten Keber sorgt dann für feinsten Rock ‘n’ Roll. Am 24. Mai folgt ein lustiges Kinderprogramm mit Isa Glücklich, Frank & seinen Freunden. Die erste Bravo Hits Party mit Oli P. startet am 30. Mai, bevor am Tag darauf beim Musical Fieber ein Mix der beliebtesten Songs von Chris Murray und weiteren deutschen Stars der Szene zum Besten gegeben werden. Im Juni rockt mit Revolverheld eine der erfolgreichsten Bands in Deutschland das Autokino am Heimathafen. Und bei Comedian Matze Knop, der ebenfalls im Juni (Termine werden noch bekannt gegeben) mit seinem Programm „Willkommen in Matzeknopien“ im Autokino auftritt, werden nicht nur Fußballfans auf ihre Kosten kommen.

Tickets können unter https://www.kinoheld.de/kino-bueren-westfalen/autokino-am-flughafen-paderborn/shows erworben werden. Snacks und Getränke von Bärlin Curry können hier ebenfalls bereits vorab bestellt und bezahlt werden. Diese werden dann vor Ort an einer Ausgabestelle kontaktlos übergeben. Pro Pkw können zwei Erwachsene sowie an den Nachmittagsvorstellungen auch die Kinder im Auto zusehen. Sanitäre Anlagen stehen in ausreichender Menge zur Verfügung. Es wird streng auf die Einhaltung der geltenden Hygienevorschriften geachtet. Aus diesem Grund wird das Mitführen von Mund- und Nasenmasken, die bei Verlassen des Fahrzeuges zu tragen sind, empfohlen.

Paderborn-Lippstadt Airport Der Paderborn-Lippstadt Airport ist der Heimathafen für Urlaubs- und Geschäftsreisende aus Ostwestfalen-Lippe sowie den angrenzenden Regionen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Zum Leistungsangebot gehören neben Linien- und Touristikflügen auch Business- und Privatcharterverkehre sowie Luftfracht. 2019 verzeichnete der Flughafen ein Fluggastaufkommen von rund 693.500 Passagieren sowie mehr als 37.000 Starts und Landungen.

