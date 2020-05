das „ausgefallenen“ Programm der Hochsauerlandwelle ist gestern tatsächlich ausgefallen.

576. DO BISTE PLATT-Sendung ist ausgefallem und wird nachgeholt

brilon-totallokal: Einige von euch und Ihnen werden die gestrige 576. DO BISTE PLATT-Sendung vermisst haben. Für die technische Ausstrahlung sind wir nicht verantwortlich. Radio Sauerland will unser plattdeutsches Programm aus Düdinghausen nun heute Abend (19. Mai) ab 20 Uhr senden. Hintergrund ist der ausgefallene Plattdeutsche Tag des Sauerländer Heimatbundes mit der Freigrafschaft Düdinghausen, der für den 9. Mai geplant gewesen war. Weitere DO BISTE PLATT-Sendungen aus der Fgft. Düdinghausen folgen im Sommer.

Außerdem schaut auf unsere Seite sauerlandplatt.de – Das Neuste zum Nachhören – dort wird die 576. Sendung voraussichtlich heute Abend aufgeschaltet sein. Da könnt ihr dann auch die DO BISTE PLATT- Sendung 575 mit Josef Pack aus Bontkirchen vom vorletzten Montag hören.

Am Vatertag auf Christi Himmelfahrt senden wir in der MadS (Musik aus dem Sauerland) von 19 bis 20 Uhr Heidi Hedtmanns Trost-Konzert. Heidi stellt in der Sendung 10 Lieder vor und erzählt dazu interessante Hintergrundgeschichten. Außerdem singt sie zwei Stücke direkt aus ihrem Wohnzimmer in Marsberg.

Ingo Ramminger folgt am Sonntag um 19 Uhr mit einem Programm der Künstlerin Relindis Bergmann aus Sundern.

In diesen Zeiten schließe ich mit der plattdeutschen Formel GUT GOON! Diese beiden Wörter enthalten alle guten Wünsche und Grüße.

Quelle: Markus Hiegemann – HochSauerlandWelle e. V.

Bericht : brilon-totallokal.de - Ihr Nachrichtenmagazin aus Brilon