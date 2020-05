Online-Meeting und Mitgliederversammlung

brilon-totallokal: Fahrplan der Grünen in Brilon zur Kommunalwahl Online-Meeting „Wahlen“ am 25. Mai und Mitgliederversammlung am 19. Juni Der Ortsverband der GRÜNEN Brilon lädt zu einem Online-Meeting am Montag, 25. Mai um 19 Uhr ein. Themenschwerpunkt ist die Organisation der Wahlen und die Vorbereitung zur Besetzung der einzelnen Wahlbezirke im Briloner Stadtgebiet und seinen Dörfern.

Dem Online-Meeting folgt am Freitag, 19. Juni ab 18 Uhr die Mitgliederversammlung im Briloner Bürgerzentrum. Hier werden die Listen aufgestellt und das Wahlprogramm verabschiedet.

Der Ortsverband bittet, sich vorab für beide Termine unter [email protected] anzumelden. Die Zugangsdaten zur Videokonferenz werden auch auf der Webseite www.gruene-brilon.de veröffentlicht.

Quelle: Lena Neumann / Bastian Grunwald – Die Grünen Ortsverband Brilon

