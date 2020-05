Mit-Mach-Aktion Sauerland-Stones

Mutmacher vom Wegesrand

brilon-totallokal: Wie eine ungleiche Perlenkette säumen über 50 handverzierte Steine die Häuserfront des „Blickkontaktes“ an der Gartenstraße, wo das Team des Ambulant Betreuten Wohnens (ABW) der Caritas Brilon Büro und Besprechungsräume hat. Im „Blickkontakt“ treffen sich eigentlich auch Menschen mit Behinderung, um dort ein sinnstiftendes Tagwerk zu erfahren. Dienstbesprechungen und die Tagesstruktur finden aktuell wegen Corona aber nicht statt. Trotzdem tut sich was – nicht im Haus, sondern vor dem Haus.

„Die Klienten haben Sauerland-Stones bemalt, die wir am Blickkontakt sammeln“, erzählt Tatjana Thalheimer vom ABW-Team. Und auch die YoungCaritas Brilon hat den tröstenden Trend der Mut-Macher-Steine dankend aufgegriffen. „Wir sammeln die Steine ein und verteilen sie weiter“, erklärt YoungCaritas-Koordinatorin Nadine Gebauer. Einige der bunten Unikate haben bereits in den Seniorenzentren und Wohnhäusern für Menschen mit Behinderung neue Plätze gefunden. „Seit ein paar Tagen finden wir morgens immer neue Steine“, erzählt Tatjana Thalheimer. Offensichtlich haben auch Briloner Bürger Spaß daran, die Sauerland-Stones-Kollektion zu bereichern. „Und dazu wollen wir jetzt offiziell alle Menschen einladen: Ihr könnt eure Sauerland-Stones gegen andere eintauschen oder einfach ablegen, dann tragen wir eure Steine zu Menschen weiter, die in dieser Zeit Mut und Trost brauchen oder sich einfach an etwas Schönem erfreuen wollen“, sagen die Caritas-Mitarbeiterinnen. Die Sauerland-Stones-Sammlung am Blickkontakt liegt an der Gartenstraße 8 in Brilon.

Quelle: Sandra Wamers – Caritasverband Brilon e.V.

