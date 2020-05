Sauerland-Museum Gewinnspiel zur Ausstellung „Das Paradies vor der Haustür“ Viele

Viele attraktive Preise werden verlost – Ausstellung verlängert

brilon-totallokal: Seit einigen Tagen ist die aktuelle Sonderausstellung “Das Paradies vor der Haustür – Vom Revier ins Sauerland” im Neubau des Sauerland-Museums in Arnsberg wieder für die Besucherinnen und Besucher geöffnet. Wegen der langen Schließung während der Corona-Pandemie ist die Ausstellung bis zum 4. Oktober verlängert worden.

Um den Aufenthalt besonders für Familien abwechslungsreich zu gestalten, hat das Museumsteam begleitend zur Ausstellung ein Gewinnspiel herausgebracht. Die Fragen und auch die Preise richten sich sowohl an Erwachsene als auch an Kinder. In der kleinen Broschüre werden 20 Fragen gestellt, die beim Besuch der Ausstellung leicht zu lösen sind, wie beispielsweise die Frage, bei welcher Stadt im Sauerland sich die Ruhrquelle befindet. Das Gewinnspiel ist an der Museumskasse gegen eine Gebühr von 0,50 Euro erhältlich. Zu gewinnen gibt es beispielsweise eine Übernachtung im 5-Sterne-Hotel Deimann in Schmallenberg, Familieneintrittskarten für das Elspe Festival, Fort Fun, das Freizeitbad “Nass”, die Atta-Höhle in Attendorn, das Lagunenbad in Willingen und vieles mehr.

Alle richtigen Einsendungen nehmen am Sonntag, 20. September 2020 an der Verlosung teil.

